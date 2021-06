Luke Shaw ii raspunde lui Mourinho, dupa ce portughezul l-a atacat: "A fost un manager genial, dar trecutul e trecut! Vad ca nu trece peste"

Jose Mourinho l-a antrenat pe Luke Shaw la Manchester United.

Fundasul stanga a avut parte de o crestere impresionanta dupa demiterea antrenorului portughez, in decembrie 2018. Mourinho a comentat evolutiile lui Luke Shaw si l-a criticat pentru modul in care executa loviturile de la colt.

"Partea negativa este ca au fost foarte slabi in ceea ce priveste loviturile de la colt. Centrarile au fost foarte proaste. Au foarte multi jucatori buni pentru a ataca mingile. Luke Shaw, in opinia mea, a fost foarte bun in aceasta seara, dar a fost foarte slab la cornere. Phillips, la fel. Anglia are o echipa puternica, dar un corner poate decide un meci", a spus Mourinho in analiza de la Talk Sport.

Luke Shaw a reactionat, spunand ca nu este de acord cu discursul lui Mourinho. "Nu inteleg de ce inca mai vorbeste de mine. Nu cred ca centrarile au fost proaste, asa cum spune el.

Cred ca a fost un corner, in repriza a doua, in care mingea nu a trecut de primul om. Dar a fost unul din trei. Celelalte nu cred ca au fost atat de proaste. M-am obisnuit sa spuna lucruri negative despre mine. Vocea lui este, evident, foarte importanta. Ii place sa vorbeasca mult despre mine. Poate sa spuna ce vrea, eu ma voi concentra pe ce am eu de facut.

Ii plac unii jucatori, nu-i plac altii. Sunt in categoria celor pe care nu ii place. Am incercat, cat de mult am putut, sa ii fac pe plac, dar nu am reusit, indiferent de ceea ce am facut. Cred ca a fost un manager genial, dar trecutul este trecut.

Sa speram ca nu o sa isi mai faca griji pentru mine. E clar ca sunt in mintea lui si se gandeste mult la mine. Vorbeste continuu despre mine, ceea ce mi se pare destul de ciudat", a spus Luke Shaw la conferinta de presa a Angliei.

Anglia si Germania se intalnesc marti, de la ora 19:00, pe Wembley, in cadrul optimilor EURO 2020. Meciul va fi transmis in direct pe PRO TV si VOYO.