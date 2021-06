Momentul care face inconjurul lumii! Lukaku s-a dus direct la Ronaldo imediat dupa finalul meciului de la Euro! Ce i-a facut

La conferinta de presa dinaintea jocului cu Portugalia, Romelu Lukaku a cerut sa fie inclus in galeria marilor fotbalisti ai momentului.

Daca impotriva Porugaliei n-a mai stralucit, asa cum s-a intamplat in partidele din grupa, Lukaku a facut-o la finalul jocului. Atacantul lui Inter si-a imbratisat adversarii suparati si a incercat sa le ridice moralul. Primul catre care si-a indreptat atentia a fost Cristiano Ronaldo. Lukaku l-a imbratisat si l-a tinut aproape timp de aproape 10 secunde, timp in care i-a transmis incurajari. Ronaldo l-a ascultat si i-a multumit, inainte sa se retraga trist spre vestiare.



Portugalia e castigatoarea Euro din 2016. In 2021, nationala lui Ronaldo a parasit competitia inca din faza optimilor de finala.