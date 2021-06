"Ati fost fantastici!" Mesajul lui Christian Eriksen pentru coechipieri dupa meciul cu Belgia

Mijlocasul danez le-a transmis un mesaj colegilor dupa confruntarea cu Belgia.

Danezii au inceput in forta partida cu Belgia si au dechis scorul dupa doar doua minute de joc. Fotbalistii lui Kasper Hjulmand au condus pana in minutul 55, cand De Bruyne, intrat in repriza secunda, a schimbat soarta meciului cu o pasa de gol si un gol marcat in minutul 70.

La finalul partidei dintre Danemarca si Belgia, Braithwaite, atacantul danezilor, a dezvaluit ca Eriksen le-a transmis un mesaj colegilor si i-a felicitat pentru daruirea cu care au luptat.

"Eriksen ne-a scris pe grupul de Whatsapp dupa meci. Ne-a spus ca am fost fantastici. Am primit textul in drum spre vestiar", a dezvaluit Braithwaite, potrivit corrieredellosport.it.

In minutul zece al intalnirii dintre Danemarca si Belgia, 1-2, fotbalistii celor doua echipe au trimis mingea in out pentru a-si arata sustinerea fata de Chrinstian Eriksen, care a suferit un infarct in timpul primului meci disputat de Danemarca la Euro, cu Finlanda.