BREAKING NEWS | Federatia daneza a facut anuntul momentului in cazul lui Christian Eriksen! Ce se intampla cu fotbalistul la o saptamana de la infarct

Oficialii danezi au confirmat ca Erilsen a parasit spitalul din Copenhaga.

La doar sase zile de la teribilul eveniment petrecut in timpul meciului dintre Danemarca si Finlanda, fotbalistul a fost externat.

"Christian Eriksen a trecut cu succes peste operatie si astazi a fost externat. Tot astazi, capitanul a vizitat echipa nationala. Acum va merge acasa si va petrece timp cu familia.

Multumesc pentru sustinerea masiva pe care mi-ati aratat-o. Operatia a decurs excelent, iar eu ma simt minunat tinand cont de circumstante. A fost absolut minunat sa vad cum au jucat colegii mei aseara. Nu cred ca mai are rost sa spun ca ii voi sustine si luni impotriva Rusiei", a spus Eriksen.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1