"Se poate intampla asta!" Gareth Southgate respinge gestul facut de Ronaldo si atrage atentia asupra unui lucru extrem de important

Southgate atrage atentia asupra faptului ca orice gest de felul celor facute de Ronaldo sau Pogba pot determina sponsorii care sustin fotbalul, investind milioane de dolari, sa se retraga din fenomen. Englezul indeamna la moderatie.

"Sunt foarte multi sponsori in lumea sportului, iar banii pe care ei ii investesc ajuta sportul sa functioneze. Academiile de juniori din Anglia au nevoie de foarte multe investitii si fara aceste companii care sa investeasca ar fi foarte dificil sa asiguram toate facilitatile necesare. Desi suntem foarte preocupati de sanatate si obezitate, consider ca orice lucru poate fi facut cu moderatie si, astfel, acel lucru devine foarte rar o problema.

Inteleg ingrijorarile pe care le au oamenii si, desigur, cei doi jucatori au motive diferite pentru care au adoptat acele pozitii, dar intotdeauna este o imagine de ansamblu la care trebuie sa privim", a declarat Gareth Southgate la conferinta de presa, citat de Sport Bible.

Cristiano Ronaldo a starnit un adevarat scandal la Euro dupa ce a luat sticlele de Coca-Cola de pe pupitrul din sala de conferinte. La scrut timp dupa aceea, gestul sau a fost imitat de Pogba, care a ascuns berea.

