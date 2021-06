Gafa de amatori a rusilor in meciul cu Danemarca! Mijlocasul i-a facut cadou balonul atacantului nordicilor

Chiar si la cel mai inalt nivel se intampla gafe uriase.

Dupa golul superb marcat in prima repriza de Mikkel Damsgaard, a doua reusita a nordicilor a venit cu largul concurs al portarului rus, Matvey Safonov, dar si al mijlocasului Roman Zobnin. Acesta din urma i-a facut cadou mingea lui Yussuf Poulsen, atacantul danez, care nu a avut decat misiunea sa indeplineasca o simpla formalitate, marcand cu poarta goala.

Greseala poate fi pusa pe lipsa de concentrare, insa la un asemenea nivel ar trebui ca aceste faze sa nu existe, iar fotbalistii sa fie concentrati pe toata durata celor 90 de minute, mai ales cand vorbim de portari, ale caror gafe se vad cel mai des pe tabela de marcaj, sau de mijlocasi, ale caror pase inapoi reprezint mereu un risc.

Varsta este un factor care a influentat probabil greseala facuta de Safonov, care la 22 de ani nu poate spune ca are foarte multa experienta la un asemenea nivel, in ciuda faptului ca apara pentru Krasnodar, una din fortele din campionatul Rusiei, in timp ce Zobnin, nu are aceasta scuza, el avand 27 de ani si fiind unul dintre jucatorii consacrati pentru nationala.