EXCLUSIV | "Un fundas valoros nu face asa ceva!" Piturca a analizat problema din apararea Italiei in meciul cu Tara Galilor! Ce a remarcat

Victor Piturca este expertul PRO TV la Campionatul European! Acesta a analizat meciul dintre Italia si Tara Galilor, incheiat cu o victorie a italienilor, dupa ce Pessina a inscris singurul gol al meciului.

Fostul selectioner a vrut sa evidentieze cea mai periculoasa ocazie a galezilor, din minutul 76, cand Bale a primit singur in fata portii, dupa ce fundasii italieni l-au scapat din marcaj. Piturca a analizat pozitionarea italienilor, remarcand o eroare majora a acestora, faptul ca urmareau balonul si l-au scapat din vedere pe capitanul Tarii Galilor.

"Cristante il paraseste pe Bale, nu stiu de ce, vine mingea la jucatorul galez. Vedeti cati sunt aici, cinci jucatori cu doi adversari, unul dintre ei liber. Pozitionarea, foarte proasta, trebuiau sa fie doi retrasi.

Vreau sa scot in evidenta unde se uita jucatorii italieni. Toti cu ochii la minge. Pai, un fundas valoros, se uita in jurul lui si vede ce se intampla. In afara de faptul ca Cristante l-a parasit, pur si simplu pe Bale, iti da senzatia ca il lasa singur", a spus Piturca la PRO TV.