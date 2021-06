EXCLUSIV | "Pentru mine e tragic faptul ca stam acasa la Euro!" Reactia transanta a lui Petrescu despre nationala: "Sunt dezastruoase rezultatele!"

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Romania, alaturi de Azerbaijan, sunt singurele tari-gazda care nu s-au calificat la EURO 2020. Dezamagirea este una enorma, mai ales am fi avut sansa de a disputa cel putin doua meciuri acasa, la Bucuresti.

Ratarea calificarii, alaturi de rezulatele penibile din ultima perioada, incluzand infrangerile cu Georgia si Armenia, au facut ca in jurul nationalei noastre sa se instaleze un val de critici. Dan Petrescu crede ca situatia in care am ajuns este una tragica:

"Pentru mine e tragic ca vine Macedonia de Nord la noi acasa, la EURO, si noi stam acasa. Pentru mine e tragic, mai ales ca am fost obisnuit, cand eram jucator, sa participam la toate turneele finale. Parca sunt toate echipele la Euro, numai noi nu. Cu tot respectul pentru Macedonia de Nord si Austria", a spus Dan Petrescu la PRO TV.

Romania parea ca este pe o panta ascendemta, in toamna, cand Romania o invingea pe Austria, in Liga Natiunilor, insa dupa acel rezultat nationala a stagnat. Atunci, Dan Petrescu a avut o reactie negativa, la adresa bucuriei imense a romanilor.

"In meciul cu Austria am avut eu o problema cu cei de la nationala, cand am declarat. Eu nu prea ma bagam, nu era corect atrenand echipa de club, dar mi s-a parut exagerata bucuria de la finalul meciului. Pana la urma, in Liga Natiunilor era un meci amical, au cantat, au dansat.

Am zis: 'Stai, putin, am batut Austria'. Da, daca bateam Islanda, era corect sa te bucuri, ca jucai cu Ungaria. Noi ne-am bucurat pentru un meci reusit, am aratat ca avem valoare, avem calitate, dar ceva nu iese, nu stiu ce se intampla. Rezultatele nu sunt, asta e clar. Rezultatele sunt dezastruoase. Cat timp sunt antrenor, nu imi permit sa vorbesc de rau antrenori", a adaugat fostul antrenor al lui CFR Cluj.

"Au fost doua meciuri bune, doua meciuri cu echipe... nu stiu, eu nu vad Austria echipa mai buna. Eu daca zic ca Sevilla, Lazio sau Rennes sunt mai bune decat CFR, ma face toata lumea praf prin presa. Cand Radoi a zis ca Austria e mai buna decat Romania, toti specialistii au fost de acord. De ce? Deci, ce sa mai zic?

Echipa a aratat bine in ambele meciuri. Meritau 6 puncte, si cu Irlanda de Nord au jucat foarte bine, numai portarul lor si ghinionul (n.r - au facut sa nu castigam), iar cu Austria, la fel, echipa a aratat un joc bun si merita victoria. Dar pentru mine sunt doua jocuri amicale. Nu stiu ce am castigat. Pe mine m-a surprins felul in care s-au bucurat baietii dupa meci.

Au inceput sa cante dupa ce au castigat un meci amical cu Austria. Ar trebui sa castigam cu Islanda si Bulgaria, sa ne calificam la Europene si dupa aia sa ne bucuram. Deocamdata n-am realizat nimic. Trebuie sa fim cu picioarele pe pamant si sa muncim mult mai mult decat am facut-o pana acum", a declarat Dan Petrescu, in cadrul unei conferinte de presa, in septembrie.