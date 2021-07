EXCLUSIV | "In aceasta faza Kjaer a gresit de 3 ori!" Victor Piturca a identificat momentul care a decis castigatoarea din a doua semifinala

Finala Euro 2020 se vede in direct la PRO TV si pe VOYO.

Anglia a obtinut biletul pentru finala Euro 2020 si va juca ultimul act al competitiei chiar pe Wembley. Meciul a fost echilibrat pana in minutul 90, 1-1, iar cele doua echipe au avut nevoie de prelungiri. Insa Sterling a obtinut penalty in minutul 102, iar Kane a inscris dupa ce Schmeichel a respins mingea in prima faza.

Victor Piturca este de parere ca autogolul lui Kjaer a avut un rol important in economia partidei. Fostul selectioner este de parere ca fundasul lui AC Milan a facut 3 greseli in lant la atacul Angliei. Tehnicianul a identificat ca plasamentul lui Sterling a decis ca aceasta actiune sa se fructifice.

"Se vede mingea in dreapta, ajunge la Saka. Vedem ce se intampla aici. Kjaer are un singur atacant, nu vine cu el, il lasa. Bun, nu era foarte periculos aici. Dar, ia uitati-va ce rapid gandeste Kane, iar fundasul stanga a venit tarziu si nu a strans. Maehle era la 2-3 metri fata de Sterling si ajunge sa fie depasit la nu stiu cati metri. Walker da o pasa excelenta, dar Delaney nu reuseste sa il prinda. Uitati-va la Sterling, unde este si cum il pierde pe Vestergaard. Fundasii danezi sunt depasiti de o pasa simpla.

In aceasta faza Kjaer greseste de 3 ori, o data ca nu vine cu Kane sa il marcheze, il vede pe Kane ca da pasa si nu iese in pressing, la nivelul asta nu ai voie sa lasi mijlocasul de banda sa primeasca intre linii, si pe urma, ca si-a marcat autogolul. Asa s-a scris istoria acestui gol, care a contat foarte mult in economia acestui meci", a precizat Piturca.

Anglia o va intalni in finala Euro 2020 pe Italia. Victoria in fata Spaniei la penalty, 4-2, i-au facut pe baietii lui Mancini sa dispute ultimul act al competitiei.