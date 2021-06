EXCLUSIV | "El mi se pare ca are ceva din mine!" Hagi a numit jucatorul cu care se aseamana ca stil! Cu cine l-a asemanat pe starul Mbappe

"Regele" a facut o analiza a superstarurilor lumii.

Dupa ce a vorbit despre favorita sa si echipa pe care o sustine la acest Campionat European, Gica Hagi a trecut la o analiza amanuntita a jucatorilor si l-a numit pe cel care i se aseamana cel mai bine, chit ca acesta va juca la Copa America si nu la Euro 2020.

"Cea mai mare problema a Angliei este ca joaca foarte mult fotbal tot anul, joaca din trei in trei zile, ei incep foarte bine, dar nu termina bine. Au avut nationale foarte bune in ultimii ani, acum cred ca au invatat lectia. Portugalia inseamna Cristiano Ronaldo. Cand ai un jucator ca el sau ca Messi, automat. Echipa castiga trofeu, nu jucator, dar e bine sa ai jucatori care pot face diferenta in orice moment.

Nu poti sa ajungi sa fii cel mai bun daca nu ai un joc colectiv foarte bun. Trebuie sa ii faci sa joace foarte bine impreuna. Mbappe e atacantul noua fals, cum era Pele. Joaca in banda, joaca decar, tot ce vrei. E complet, pentru mine seamana foarte mult cu Pele, iar Ronaldo cu Di Stefano. In America de Sud, Messi mi se pare ca are ceva din mine", a spus Gica Hagi la ProTV.