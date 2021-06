"Am evoluat mai mult decat el!" L-a provocat Courtois pe Ronaldo?! Ce declaratii a facut inainte de duelul cu Portugalia

Campionatul European se vede in direct pe PRO TV si VOYO!

Portarul Belgiei a prefatat duelul cu Portugalia lui Ronaldo din optimile de finala de la Euro 2020. Courtois a facut si o declaratie indrazneata, spunand ca in ultimii ani, evolutia sa a fost mai mare decat cea a lui Cristiano Ronaldo.

Belgianul a dezvaluit ca a urmarit unele meciuri ale lui Ronaldo pentru a-si reimprospata 'memoria' in legatura cu locurile in care ii place sa suteze. Golgheter absolut la Euro 2020, cu cinci reusite, starul portughez nu il sperie pe portarul lui Real Madrid.

Cei doi nu s-au intalnit in perioada in care Ronaldo inca juca in tricoul madrilenilor, insa Courtois a fost adversarul sau in perioada in care apara poarta lui Atletico Madrid.

"Este un jucator excelent, insa avem un plan pentru a opri Portugalia in general, nu un jucator. Cred ca el continua sa fie acelasi jucator ca atunci cand eram eu la Atletico. Eu am evoluat mai mult. A fost intotdeauna special sa joc impotriva lui", a spus Courtois, citat de Mundo Deportivo.

Belgia - Portugalia este duminica, de la 22:00!