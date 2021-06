Eroul de pe Parken Stadium: Momentele - cheie in care Simon Kjaer a actionat ca un adevarat capitan si a ajutat la salvarea lui Eriksen 

Capitanul nationalei Danemarcei a dat dovada de luciditate si a aratat ca un lider in momentele critice de la sfarsitul primei reprize din partida Danemarca - Finlanda.

In momentul in care Eriksen a cazut ca strafulgerat pe teren, din cauza unei crize cardiace, Kjaer a realizat imediat gravitatea situatiei, a cerut ajutor medical, iar in tot acest timp s-a indreptat spre colegul sau si s-a asigurat ca nu isi inghite limba, i-a eliberat caile respiratorii si a a inceput sa ii faca masaj cardiac pana in clipa cand au ajuns medicii.

I loved you when you played in Fenerbahçe. We loved you no reason bro???????????????????? #Kjaer #Eriksen https://t.co/QS4m9H0RK4

Un alt gest important pe care l-a facut capitanul danezilor a fost acela de a merge la sotia lui Eriksen pentru a o incuraja in acele momente tensionate.

They are not appointed as captains because of being the best player and leader in squad, Actually They are the best humans And #Kjaer justified it by being the saviour of #Eriksen ❤ pic.twitter.com/53Ar5SxEfJ

They are not appointed as captains because of being the best player and leader in squad, Actually They are the best humans And #Kjaer justified it by being the saviour of #Eriksen ❤ pic.twitter.com/53Ar5SxEfJ

Reactiile pentru felul in care a actionat Simon Kjaer nu au intarziat sa apara, iar pe retelele de socializare au fost postate zeci de mesaje de apreciere pentru taria de caracter de care a dat dovada jucatorul de la AC Milan si viteza de reactie care, probabil, i-au salvat viata lui Eriksen.

Emotion displayed is what unites all sport lovers irrespective of how many ever differences created.

Even a finland supporter would be praying for #Eriksen to recover ASAP.#Kjaer is a great captain#denmarkfinland#GetWellSoon#Euro2021 #DEN pic.twitter.com/YjThPsrH17