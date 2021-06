El e cel mai tanar jucator din istoria Campionatului European! Record impresionant pentru pustiul Borussiei Dortmund

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Anglia a dat cel mai tanar jucator din istoria Campionatului European. Jude Bellingham a jucat in meciul dintre Anglia si Croatia si, la doar 17 ani si 349 de zile a devenit cel mai tanar jucator din istoria EURO.

Bellingham a intrat pe teren in minutul 82, in locul lui Kane. Mijlocasul crescut de Birmingham a ajuns la Borussia in ianuarie 2020, jucand, pana acum, in 46 de partide pentru Dortmund, marcand de 4 ori.

Pentru nationala Angliei a evoluat de 4 ori, debutand in noiembrie 2020. Pana acum, recordul pentru cel mai tanar jucator ii apartinea lui Jetro Willems, care evolua in meciul dintre Olanda si Danemarca, cand nationala sa era invinsa de "vikingi" cu scorul de 1-0. Jetro avea atunci 18 ani si 71 de zile.