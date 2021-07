"Mandra ca am lucrat cu tine, capitane!" Madalina Ghenea i-a transmis un mesaj lui Chiellini dupa finala Euro 2020 

Italia este castigatoarea Euro 2020!

Nationala Italiei a castigat al doilea titlu european din istorie, dupa ce a invins-o pe Anglia la loviturile de departajare. Jucatorii lui Mancini au sarbatorit victoria obtinuta, iar strazile din Italia au fost luate cu asalt de suporteri.

Madalina Ghenea, model de succes si actrita stabilita in Italia de ani buni, i-a transmis un mesaj capitanului Giorgio Chiellini, cel alaturi de care a lucrat pentru o reclama comerciala. Madalina a postat reclama in care a jucat cu fundasul central italian, alaturi de mesajul: "Mandra ca am lucrat cu tine, capitane!"