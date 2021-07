Ducele de Cambridge, reactie acida la adresa rasismului! "Sunt dezgustat de abuzurile suferite de jucatorii englezi"

Mai multi suporteri si-au iesit din fire dupa infrangerea favoritilor.

Englezii au fost foarte aproape de a-si indeplini un vis, acela de a castiga primul Campionat European din istoria lor, insa totul s-a naruit in finala cu Italia, in ciuda faptului ca au condus cu 1-0, datorita unui gol marcat de Luke Shaw in minutul 2.

Italienii au egalat si au dus meciul la loviturile de departajare, acolo unde Marcus Rashford, Jadon Sancho si Bukayo Saka au ratat pentru nationala albionului, ducand trofeul la Roma. Mai multi fani le-au adus jucatorilor injurii rasiste, iar Wiliam, ducele de Cambridge, nu a ramas indiferent si a condamnat aceasta atitudine.

"Sunt scarbit de abuzurile rasiste indreptate catre jucatorii Angliei dupa meciul de aseara. Este de neacceptat ca jucatorii sa indure un asemenea comportament. Trebuie ca totul sa fie oprit si toti cei vinovati sa fie facuti responsabili de actiunile lor", se arata intr-o postare pe retelele sociale.