Che fai, Immobile? :) E faza care face inconjurul lumii! Ce a putut sa faca imediat dupa golul lui Barella, desi cazuse in careu si cerea penalty

In minutul 31, Italia a deschis scorul in sferturile din finala Euro 2020 cu Belgia. Immobile insa, era cazut in careul Belgiei inainte ca Veratti sa ii paseze lui Barella, marcatorul primului gol. Atacantul lui Lazio reclama un penalty, dar arbitrul l-a ignorat.

Imediat dupa ce Italia a deschis scorul, Immobile s-a vindecat subit si a alergat sa isi imbratiseze coechipierii. Mancini l-a schimbat pe jucatorul lui Lazio, in minutul 74, cu Andrea Belotti. Astfel, varful de atac va avea ocazia sa marcheze in semifinale contra Spaniei.