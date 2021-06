VIDEO. Ceferin a venit in Romania! Mesajul publicat de UEFA pentru fani: "E o seara speciala pentru Bucuresti"

Alexander Ceferin, presedintele UEFA, va ajunge in aceasta dupa amiaza in Romania, pentru a asista la meciul dintre Elvetia si Franta.

Slovenul a fost invitat sa participe la Adunarea Generala a FRF, insa nu a reusit sa ajunga la timp in Romania, astfel ca va participa doar la duelul de la ora 22, ce va fi transmis in direct pe PRO TV si VOYO.

Ceferin a transmis un mesaj catre suporterii din Romania.

"Dragi prieteni, ma alatur voua prin acest mesaj pentru cateva momente ca sa transmit cele mai sincere multumiri si urari de bine comunitatii fotbalului din Romania. Federatia Romana de Fotbal s-a alaturat UEFA in 1954 atunci cand forul european a fost creat, asa ca relatia noastra este fructuoasa si de durata.

Toate relatiile de lunga durata trebuie sa se dezvolte prin flexibilitate si intelegere, iar relatia noastra este o dovada a acestui succes si a increderii. Aceasta seara este speciala pentru ca Bucurestiul va gazdui al patrulea si ultimul meci din acest remarcabil Campionat European. Si sper ca sunteti constienti si simtiti admiratia si aprecierea UEFA pentru sprijinul vostru.

Situatia globala actuala a cerut inalta responsabilitate si grija, aspecte esentiale pe care stiu ca le tratati cu multa seriozitate. Am urmarit alaturi de voi meciuri de fotbal fantastice la Bucuresti. Un loc de care Europa si restul lumii aveau nevoie pentru inspiratie si intoarcerea la fotbalul pe care cu totii il iubim.

Fotbalul continua sa se dezvolte in Romania. Astazi gazduiti cea mai importanta competitie europeana intre echipele nationale. Si din nou in 2023 competitia U21 in care vom vedea evoluand noile generatii.

Este extraordinar sa vezi asemenea consecventa. Infrastructura, incluziune, conectarea comunitatii, juniori, cluburi, fotbal feminin, toate sunt reale iar tu, Razvan, si intreaga Federatie Romana de Fotbal sunteti cu adevarat un exemplu pentru ceea ce se poate obtine printr-o munca excelenta, prin dedicare si un efort continuu.

Sper ca sunteti deosebit de mandri, pentru ca aveti toate motivele sa fiti extraordinari de mandri de munca voastra asidua si de dedicarea voastra pentru un sport care este mult mai mult decat un sport. In incheiere va doresc tuturor toate cele bune si o intalnire de mare succes. La revedere si ne vedem diseara la meci", a transmis Ceferin.