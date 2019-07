AMR 12! Mai poti cumpara bilete la EURO 2020 doar pana pe 12 iulie! Vezi preturile si cum se pot achizitiona

Perioada de vanzare a biletelor pentru EURO 2020 se aproape de final!

UEFA a deschis vanzarea de bilete pentru EURO 2020 pe 12 iunie, iar fereastra se va inchide o luna mai tarziu, pe 12 iulie. Este cel mai mare EURO organizat in istorie, iar romanii au sansa in premiera sa vada patru meciuri pe viu pe National Arena.

Cel mai ieftin bilet la EURO 2020 costa 30 de euro, in timp ce un bilet la categoria 1 costa 125 de euro. UEFA a scos la vanzare 3 milioane de bilete in cele 12 orase gazda in prima fereastra de vanzari. Cine nu cumpara pana pe 12 iulie va mai avea o sansa in urmatoarea perioada de vanzari, in luna decembrie, cand se vor cunoaste echipele calificate la turneul final.

Bucurestiul va gazdui pe Arena Nationala patru meciuri: trei in grupa C (pe 14, 18 si 22 iunie 2020) si o optime de finala pe 29 iunie 2020. In cazul calificarii la EURO 2020, Nationala Romaniei va juca cel putin doua meciuri pe Arena Nationala.



PRET BILETE EURO 2020



Biletele pentru partidele de pe Arena Nationala din Bucuresti s-au pus in vanzare la urmatoarele preturi:



Categoria 3 (peluze) 30 euro

Categoria 2 (colturile stadionului) 75 euro

Categoria 1 (tribunele I si II) 125 euro

In cazul foarte probabil in care numarul solicitarilor va fi mai mare decat numarul biletelor, se va apela la o loterie organizata de UEFA.



Bilete mai ieftine la Baku, Bucuresti si Budapesta!

UEFA a tinut cont de puterea de cumparare mai mica in anumite tari, iar biletele la partidele de la EURO 2020 sunt cu 40% mai ieftine in Romania, Ungaria si Azerbaidjan. In plus, biletele pentru meciurile din optimi costa la fel ca cele la meciurile din grupe.