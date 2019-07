Euro 2020 | Unde se va disputa meciul Romania-Suedia! FRF a facut anuntul

FRF a anuntat unde se va juca meciul Romania-Suedia.

Meciul Romania-Suedia va avea loc pe Arena Nationala, pe 15 noiembrie 2019, de la ora 21:45. Pana in noiembrie, Romania mai are programate petru jocuri, trei pe teren propriu si unul in deplasare, cu Feroe. Pe 5 septembrie, la ora 21:45 Romania-Spania, va avea loc tot pe Arena Nationala, iar pe 8 septembrie, ora 19:00, Romania-Malta, se va juca la Ploiesti pe stadionul "Ilie Oana". In octombrie, Romania va evolua mai intai in Feroe, pe 12 octombrie, iar pe 15 octombrie, pe Arena Nationala, Romania va intalni Norvegia.

Arena Nationala va gazdui 4 meciuri la Euro 2020, trei din grupa C (14,18 si 22 iunie 2020) si o optime de finala (29 iunie 2020). In cazul calificarii, nationala Romaniei va juca cel putin doua partide din faza grupelor pe Arena Nationala.

Programul grupei F



5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, Romania – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), Romania – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, Romania – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, Romania – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – Romania, Suedia – Feroe (ora 21:45)

Romania ocupa locul 3 in grupa cu 7 puncte, dupa Spania si Suedia.