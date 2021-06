Autocarul nationalei Ucrainei, supus controlului inainte de accesul pe Arena Nationala. Ce au cautat autoritatile romane

Ucraina dispusta astazi ultima partida din grupe la Euro.

Nationala pregatita de Shevchenko joaca acum in compania nationalei Austriei, pe Arena Nationala, in etapa a treia a grupelor Campionatului European.

Inainte de accesul in perimetrul Arenei Nationale, autocarul ucrainenilor a fost supus controlului antitero.

Ucraina ocupa locul doi in Grupa C, iar daca va obtine cel putin un punct in meciul cu Austria, isi asigura prezenta in optimile de finala ale competitiei. Pe prima pozitie se afla Tarile de Jos, care a obtinut doua victorii in primele doua partide, iar in aceasta seara intalneste Macedonia de Nord.

