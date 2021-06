Nici ploaia nu ii opreste! Fanii macedoneni au luat cu asalt Centrul Vechi inaintea meciului cu Austria

Suporterii Macedoniei de Nord sarbatoresc prima prezenta a echipei nationale la Campionatul European.

Suporterii macedoneni se bucura din plin de prima prezenta a favoritei lor la un Campionat European. Fanii nu au fost intimidati de ploaie si au luat cu asalt Centrul Vechi al Bucurestiului, imbracati in tricoul primei reprezentative, unde au cantat si au petrecut in cinstre nationalei lor.

Macedonia de Nord va disputa in duminica primul meci de la Euro 2020, contra Austriei, de la ora 19:00, in direct la PRO TV si pe VOYO. Baietii lui Igor Angelovski se afla in Grupa C, din care mai fac parte Tarile de Jos si Ucraina.