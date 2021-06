Asa mananca un adevarat campion! Cristiano Ronaldo are un meniu special si nu se abate niciodata de la el! Cum arata 

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai apreciati sportivi din istorie. Portughezul are o conditie fizica de invidiat, in ciuda varstei. Desi buletinul sau indica varsta de 36 de ani, atacantul lui Juventus este mereu la inaltime, din punct de vedere fizic.

Pe langa antrenamentele fizice, Ronaldo are si un meniu bine ales, la care nu renunta niciodata. Pentru a fi printre cei mai buni, starul consuma pana la sase mese pe zi.

Daouda Peeters, coleg cu Dragusin si Ronaldo la Juventus, a dezvaluit care este cina lui Ronaldo. Intr-un interviu acordat pentru AS, Peeters, un belgian de 22 de ani ce evolueaza la echipa U23 a clubului, a spus: "Cina este mereu aceiasi. Broccoli, pui si orez, un litru de apa si desigur, fara Coca-Cola.

Fotbalistul lui Juventus a adaugat: "Cristiano vrea sa castige mereu si oriunde. Mereu, cand ma duc la sala de sport, Ronaldo este acolo. Am fost impresionat, are corpul perfect pentru un fotbalist. Si eu sunt destul de bine facut, dar cand il vad pe el imi dau seama ca mai am mult de muncit."