Antrenorul Danemarcei, in lacrimi dupa calificarea in sferturi: "Iubirea ne-a dat aripi!" Discursul emotionant despre momentul Eriksen

Danemarca s-a calificat in sferturile de finala de la Euro dupa o victorie clara contra Tarii Galilor. Vizibil emotionat, managerul danezilor, Kasper Hjulmand, a vorbit la conferinta de presa despre momentul Eriksen, cel in care pentru ei s-a schimbat totul.

"Am crezut in fiecare individual, am crezut in echipa. Cand Christian s-a prabusit totul s-a schimbat. Am simtit ca suntem intr-o cu totul alta situatie. Sunt foarte recunoscator pentu toata sustinerea arata de toata lumea, pentru ca aveam mare nevoie de aceasta. Aveam nevoie de iubire si sustinere, si acestea ne-au dat aripi. Nu tot ce vedem in acest sport e frumos, dar stiu ca toti se lupta si dau totul, si asta eu admir", a spus Hjulmand.