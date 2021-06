"Anihilati, distrusi, devastati" Nu se mai grabesc spre casa! Francezii, distrusi de presa din Franta

Franta, eliminare rusinoasa in optimile de finala ale Euro 2020.

Francezii anuntasera ca vor pleca imediat din Romania daca vor obtine calificarea in "sferturi", nemultumiti fiind de conditiile de pregatire din Romania. Acum, insa, francezii probabil ca nu se mai grabesc spre casa.

Franta a fost eliminata de la Euro de catre Elvetia, la loviturile de departajare, iar presa din Hexagon a dat de pamant cu vedetele lui Didier Deschamps.

"Anihilati, Distrusi, Devastati. Franta a fost eliminata de Elvetia dupa un meci nebun. Acest joc va ramane cu siguranta in istoria EURO. A fost un meci incredibil, extraordinar, dar care in final i-a lasat in lacrimi pe suporterii francezi.

Franta a incasat o palma din partea Elvetiei, dupa un meci cu un scenariu nebun. A fost prima serie de lovituri de departajare pentru Franta de la finala Cupei Mondiale din 2006, iar nationala a pierdut din nou. Istoria s-a repetat, iar Mbappe a preluat rolul lui Trezeguet si a ratat", au scris cei de la L'Equipe.

"Tridentul ofensiv laudat de intreaga planeta s-a ridicat la nivelul asteptarilor seara trecuta, iar Benzema a fost superstarul. Cu toatea acestea, prestatia slaba din defensiva a anulat cele trei goluri marcate si a oprit Franta din drumul spre sferturi.

Este un esec urias, parasim turneul pe usa din spate. Franta nu merita sa se califice mai departe. Acum trebuie sa urmeze un restart in vederea Cupei Mondiale din 2022. Campioana mondiala a cazut din varf in acest meci, dupa ce a condus cu 3-1. Asa s-a terminat povestea EURO 2020, turneu final unde nimic nu a mers asa cum trebuia in jocul nostru", scrie Le Parisien.