A fost anuntata berea OFICIALA a UEFA Euro 2020!

HEINEKEN devine partener al UEFA EURO 2020 si reinnoieste sponsorizarea pentru UEFA Champions League

HEINEKEN a anuntat ca va deveni „Berea Oficiala a Turneului Final UEFA EURO 2020™” si, printr-un acord diferit, va extinde parteneriatul cu UEFA Champions League pentru inca trei ani, in perioada 2021-2024.

Relatia producatorului de bere cu UEFA Champions League este una consacrata, care dureaza de peste 25 de ani. Noul acord cu UEFA EURO 2020™ inseamna ca Heineken® va deveni partenerul celor mai prestigioase competitii europene inter-cluburi si inter-tari. Ambele competitii joaca un rol important in sustinerea obiectivelor de crestere la nivel european si global ale brandului Heineken®.

Noul parteneriat cu UEFA EURO 2020™ include drepturi exclusive privind comercializarea berii pe stadioane si in zonele dedicate fanilor, expunere pe panouri LED, drepturi digitale, prezentarea celor mai buni jucatori ai meciurilor, proiectia meciurilor si bilete oferite ca premiu. Brandul isi va activa, de asemenea, campaniile integrate de marketing global TV si digital – prin utilizarea imaginii ambasadorului sau global de fotbal, castigatorul UEFA Champions League si al Campionatului European de Fotbal UEFA, Thierry Henry.

Hans Erik Tuijt, Global Sponsorship Director, HEINEKEN, a declarat: “Heineken® se bucura de o relatie fara egal cu fanii fotbalului prin sponsorizarea noastra pentru UEFA Champions League. Suntem entuziasmati ca ne putem dezvolta relatia prin parteneriatul cu UEFA EURO 2020™, insemnand ca vom fi implicati atat in competitiile de top europene inter-cluburi, cat si in cele inter-tari. UEFA EURO 2020™ va permite ca Heineken® sa creeze experiente si mai semnificative pentru fanii fotbalului din toata Europa si din jurul lumii. Acest parteneriat este unul care completeaza celelalte platforme unice pe care le avem la nivel global: Cupa Mondiala de Rugby, Formula 1 si James Bond.”

”Parteneriatul nostru cu UEFA ii are in centru pe fanii fotbalului din Romania si din toata Europa, iar implicarea noastra in UEFA EURO 2020™ este o continuare a parteneriatului pe care il avem deja cu UEFA Champions League. In plus, ne bucuram sa facem acest parteneriat intr-un moment in care fanii romani se vor putea bucura de Campionatul European la ei acasa, cu ocazia celor 4 meciuri organizate anul viitor in Bucuresti. Suntem incantati sa putem fi aproape de fani si sa contribuim la unele dintre cele mai iubite competitii de fotbal in Romania si in intreaga lume”, declara Dan Robinson, Managing Director HEINEKEN Romania.

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director al UEFA Events SA, a declarat: “Traim momente extrem de captivante pentru fotbalul din Europa. UEFA EURO 2020 va fi gazduita de 12 tari pentru prima data, ca parte a aniversarii de 60 de ani ai competitiei, iar UEFA Champions League devine un turneu din ce in ce mai puternic – conturandu-se puternic drept cea mai importanta competitie inter-cluburi din lume. Stim cat de multa valoare aduce Heineken® prin relatia sa exceptionala cu toti fanii UEFA Champions League din toata lumea si suntem incantati sa extindem acest parteneriat pentru inca trei sezoane. Suntem, de asemenea, foarte entuziasmati sa avem experienta si campaniile inovative de marketing ale Heineken® in perioada dinaintea si din timpul UEFA EURO 2020.”

EURO 2020 va avea loc intre 12 iunie – 12 iulie 2020. Pentru prima data in istoria turneului, acesta va fi gazduit de 12 orase europene: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg.

Angajamentul reinnoit al Heineken® drept partenerul competitiilor inter-cluburi ale UEFA pentru inca trei ani va include drepturi de sponsorizare pentru UEFA Super Cup in perioada 2021 si 2024. Noul acord va include Amstel drept partener al UEFA Europa Conference League, noua competitie UEFA care este programata sa fie lansata in sezonul de fotbal 2021/2022, alaturi de continuarea sponsorizarii UEFA Europa League.