Spania și Anglia sunt cele două echipe care s-au calificat în ultimul act al Campionatului European din Germania.

Spania, care a câştigat titlul european în 1964, 2008 şi 2012, s-a impus prin golurile marcate de Lamine Yamal (21) şi autogolul lui Jules Kounde (25), în timp ce pentru Franţa a punctat Kolo Muani (9).

Marea finală dintre Spania și Anglia se va disputa duminică, de la 22:00, pe Olympiastadion din Berlin. Meciul va putea fi urmărit în direct pe PRO TV și VOYO.

În timp ce jucătorii ofereau interviuri în zona mixtă, Lamine Yamal a fost surprins cu o mască din Țestoasele Ninja, care i-a fost luată de ofițerul de presă al naționalei Spaniei.

Fanii au glumit pe seama situație, gândindu-se că ibericul ar fi intenționat să facă vreo aluzie la Kylian Mbappe, însă s-a aflat că masca fusese primită de fotbalistul catalan de la un fan, din tribune.

Yamal was heading to do an interview with a Ninja Turtle mask after the French game, but they quickly took it off him.

Not only is he a generational footballer, but he’s also a generational shithouse. ????

