Chiar înainte de marea finală de la Berlin, Alvaro Morata (31 de ani), atacantul lui Atletico Madrid și al naționalei Spaniei, și-a dat acordul pentru un transfer în Serie A, la AC Milan!

Fostul atacant de la Juventus, Chelsea și Real Madrid mai are doi ani de contract cu gruparea de pe Wanda Metropolitano, dar își dorește o nouă experiență și este gata să profite de interesul celor de la AC Milan.

În această perioadă au avut loc ”discuții pozitive” între clubul de pe San Siro și reprezentanții lui Morata, iar atacantul a dat deja ”undă verde” pentru transfer, chiar înainte de finala EURO 2024, anunță jurnalistul Orazio Accomando de la DAZN.

