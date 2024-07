”Perla” de la EURO 2024 a prins un supertransfer! ”Here we go”

La această ediție a Europeanului, s-a calificat în premieră naționala Georgiei, cu jucători precum Khvicha Kvaratskhelia sau Georges Mikautadze. Ultimul a înscris trei goluri și și-a trecut în cont și o pasă decisivă.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social medika faptul că Georges Mikautadze se află pe punctul de a semna cu AS Monaco, echipă din primul eșalon al Franței.

”AS Monaco închide înțelegerea cu Georges Mikautadze de la Metz. Detaliile încă se clarifică, dar înțelegerea e iminentă pentru atacantul georgian. Here we go de îndată”, a punctat italianul pe contul său oficial de Twitter/X.

Născut la Lyon, Georges Mikautadze e cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate și a semnat cu Metz în iulie 2024. Până la finalul sezonului 2027/28 mai avea georgianul contract cu fosta echipă antrenată de Ladislau Boloni.

????????⚪️ AS Monaco are closing in on deal to sign Georges Mikautadze from Metz.

Details still being clarified but deal now imminent for Georgian striker.

Exclusive story on personal terms agreement also confirmed, deal at final stages.

Here we go, expected soon. ⏳✅ pic.twitter.com/rwCjLy7vTW