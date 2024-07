Englezii nu țin cont de finala EURO 2024 și i-au decis viitorul lui Gareth Southgate

Cele două reprezentative se vor înfrunta duminică seară, de la ora 22:00, la Berlin, pe ”Olympiastadion”. Finala EURO 2024 va fi în direct la Pro TV și pe VOYO, dar va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Federația Engleză vrea ca Gareth Southgate, selecționerul Angliei, să rămână la cârma reprezentativei și în cazul în care britanicii vor pierde finala EURO 2024.

”Încredere totală în Southgate”, punctează italianul pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X.

Gareth Southgate se află la naționala Angliei din septembrie 2016. 101 apariții a bifat pe banca tehnică a britanicilor și a înregistrat o medie de 2.10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

