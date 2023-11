Italienii, campioni europeni în 2021, s-au calificat cu emoții la EURO 2024, după un ultim meci strâns cu Ucraina, încheiat cu scorul de 0-0.

”Squadra Azzura” a avut nevoie de un rezultat de egalitate la Leverkusen, acolo unde s-a disputat partida, pentru a-și asigura prezența la turneul final.

Doar că în ultimele minute ale partidei Ucraina a cerut un penalty după ce Mykhailo Mudryk, starul lui Chelsea, a fost faultat în careu. Faza s-a viralizat rapid în mediul online, iar cei mai mulți dintre internauți sunt de părere că ucrainenii ”au fost furați”.

”E un penalty clar!”, ”Ucraina a fost furată”, ”Ăsta nu e penalty? Sunteți serioși?”, au fost doar câteva dintre reacțiile viralizate rapid pe Twitter.

This is a clear penalty for Ukraine ???????? pic.twitter.com/B08z914nvO