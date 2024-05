Un fundaş de origine română ne poate fi adversar la EURO 2024!

Flavius Daniliuc, în vârstă de 23 de ani, a acumulat două selecții pentru echipa națională a Austriei și evoluează momentan pentru Red Bull Salzburg, echipă care l-a împrumutat de la Salernitana.

Fost junior la Real Madrid și Bayern Munchen, unde juca mult mai ofensiv, românul din naționala Austriei a făcut pasul în competițiile de seniori la Bayern Munchen II în 3. Liga, de unde s-a transferat în Ligue 1, la OGC Nice.

După două sezoane în Franța, Daniliuc a semnat în vara lui 2022 cu Salernitana, unde a jucat titular în Serie A, ca fundaș central sau fundaș dreapta.

Austria va participa la EURO 2024 fără cel mai cunoscut jucător al său, David Alaba, fundaşul lui Real Madrid, care este indisponibil din cauza unei rupturi de ligament încrucişat la genunchi și a unei artroscopii la genunchiul stâng.

Superstarul austriac a insistat să se alăture lotului care va merge în Germania pentru turneul final. Alaba va deveni astfel un căpitan nejucător, după cum scrie și Federația Austriacă de Fotbal.

"E mare păcat că nu va fi disponibil. În ultimele săptămâni am vorbit foarte mult cu David și a subliniat că își dorește foarte mult să fie cu noi. Mă bucur că va fi posibil să meargă cu noi în Germania după discuțiile pozitive pe care le-am avut cu Real Madrid", a spus Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, potrivit ESPN.

Programul Austriei la EURO 2024:

Selecționerul Ralf Rangnick va anunța lotul final pentru turneul final până pe 7 iunie.

Marko Arnautović has been named to Austria’s preliminary EURO 2024 squad! ????????⚫️???? pic.twitter.com/Ltg1VqIaVz