Teroristul de la Bruxelles a vrut să omoare un fotbalist suedez! Avertismentul unui internațional belgian: ”Ce e rău abia urmează”

Ministrul de interne belgian Annelies Verlinden a confirmat moartea atacatorului de la Bruxelles, Abdessalem Lassoued, în urma unui schimb de focuri cu poliția.

Internaţionalul belgian Thomas Meunier nu a trăit îndeaproape această noapte de chin, deoarece o accidentare la tendon l-a ţinut în afara lotului echipei naţionale, informează news.ro.

Cu toate acestea, de la Dortmund, unde joacă din 2020, el a reacţionat la evenimentele tragice de luni seară pe contul său X.

"Iar ce este mai rău, fără îndoială, abia urmează... Să ne rugăm pentru victime şi pentru cei care au fost influenţaţi în mod greşit de învăţăturile eronate ale unei religii. Fie ca Dumnezeu să-i ajute să găsească calea cea bună", a declarat el.

And the worst is probably yet to come... let's have a prayer for the victims and the people badly influenced by the wrong teaching of a religion. May God help them to find the right way. #BelgiumForever pic.twitter.com/sEru6R8rIZ