Spaniolii au luat decizia! Ce se întâmplă cu Luis de la Fuente după EURO 2024

Spania și Anglia sunt cele două echipe care s-au calificat în ultimul act al Campionatului European din Germania.

Furia Roja a învins-o pe Franța în prima semifinală a turneului final cu scorul de 2-1. În cea de-a doua semifinală de la EURO 2024 dintre Olanda și Anglia, britanicii s-au impus cu același scor.

Marea finală dintre Spania și Anglia se va disputa duminică, de la 22:00, pe Olympiastadion din Berlin. Meciul va putea fi urmărit în direct pe PRO TV și VOYO.

Ce se întâmplă cu Luis de la Fuente

Neînvină la EURO 2024, Spania lui Luis de la Fuente a făcut o figură spectaculoasă la turneul final din Germania, deși nu era considerată favorită la titlu.

Contractul selecționerului iberic se încheie în iunie 2026, însă publicația AS anunță că oficialii Federației Spaniole de Fotbal vor să-i prelungească înțelegerea până după Cupa Mondială din 2026, cu posibilitatea de prelungire până la EURO 2028.

De la Fuente: "Nu există o echipă mai bună decât Spania"

Într-un interviu acordat după meciul cu Italia, din grupe, Luis de la Fuente a declarat că este încântat de modul în care a învins selecționata Italiei și că 'Furia Roja" este cea mai bună echipă din lume la momentul actual.

"Sunt încântat și mândru de modul în care am învins campioana europeană. Am spus deja că nu există o echipă mai bună decât a noastră, atâta timp cât continuăm să muncim cu umilință. Nu am realizat încă nimic. Prudence, umilință și respect. Nu ne vom pierde capul. Echilibru", a declarat tehnicianul, citat de Mundo Deportivo.

"Nu s-a întâmplat nimic cu Spalletti. Am fost superiori și spun asta pentru că este foarte dificil să înfrunți o echipă ca Italia. Avem multe lucruri de îmbunătățit, dar cu picioarele pe pământ".