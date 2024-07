Nu puteam deveni o superechipă în doi-trei ani, pentru că noi n-avem baza fotbalului, suntem în aer din toate punctele de vedere. Dar astea le-am tot discutat. Dacă oamenii care conduc fotbalul nu-și dau seama de starea în care ne aflăm cu acest sport, n-avem nicio șansă de progres.

Cât despre meciul cu Olanda, acesta era pierdut înainte să înceapă. Noi ne-am arătat limitele cu Belgia, am văzut atunci care este diferența dintre Fotbal și alergătură. Situația a fost similară și acum. După cele 19 minute de început furibund, ai noștri au început să-și arate limitele.

Olandezii au devenit stăpânii terenului și ne-au luat la joc, unde noi, după cum spuneam, suntem reduși din punct de vedere tehnic și chiar fizic. Ei sunt puternici, crescuți într-un sistem care funcționează, noi păream niște copii de mingi intrați pe teren să le facă față uriașilor.

Zidul galben găurit de portocalele mecanice

Ușor-ușor, am devenit un zid galben găurit de bombardamentul portocalelor mecanice. Impresia era că ei pot da oricâte goluri și că noi n-am fi marcat nici dacă meciul ținea până dimineață. Ok, ne-a oprit arbitrul aiurea într-o fază de contraatac care putea deveni periculoasă, dar haideți să fim realiști și să spunem exact unde suntem. Fotbalul e departe de noi, prieteni. Și trebuie întreprinse acțiuni majore ca să ne apropiem de el.

Poate că această generație va schimba ceva, măcar ca mentalitate. Poate că puștii noștri vor dori să se antreneze mai mult, poate că antrenorii noștri vor studia mai mult, poate că șefii fotbalului se vor trezi. Poate.

Adevărul e că am ajuns mai sus decât am anticipat vreodată, doar prin spirit și prin luptă. E greu să compensezi așa, la fiecare meci, superioritatea adversarului. Și s-a văzut că oricât am vrea nu putem să facem față unor forțe ca Belgia și Olanda.

Dar în niciun caz nu trebuie să fim supărați pe jucători sau pe antrenor. Ei au făcut tot ce au putut, cu mijloacele pe care le-au avut la dispoziție, veniți din campionate modeste sau de pe băncile de rezerve. Ei au trezit din nou spiritul național, au adus oamenii la stadion, i-au făcut să simtă românește, să trăiască momente unice, să fie în prim-planul Europei fotbalistice. De fapt, cred că s-a creat la acest Campionat European o mare echipă națională, cea a suporterilor români de pretutindeni.

Chiar dacă sentimentul e de ușoară dezamăgire după acest 0-3 cu Olanda, să le mulțumim tricolorilor pentru această mică aventură aproape de Fotbal.

