Rămân cele mai valoroase echipe în afara finalei la Euro 2024? Anglia are un lot cu o valoare aproape dublă față de Olanda 

Vor juca echipele mai slab cotate finala?

Spania a dat peste cap calculele hârtiei, eliminând în semifinalele competiției Franța, care are un lot cu aproape 265 de milioane de euro mai scump. "Les Bleus" au ratat finala cu trei jucători de peste 100 de milioane de euro în lot, galacticii Mbappe, Tchouameni și Camavinga, față de iberici, unde doar Rodri are o cotă de piață superioară acestei sume.

În a doua semifinală, Anglia are o valoare estimată a lotului cu 705 milioane de euro peste Olanda. "The Three Lions" au cinci jucători a căror cotă depășește 100 de milioane de euro (Bellingham, Foden, Saka, Rice, Kane), față de olandezi, al căror lot nu cuprinde niciun fotbalist care să treacă de acest plafon. Rămâne de văzut dacă echipa antrenată de Ronald Koeman va reuși se mobilizeze exemplar și să stopeze Anglia, care are șansa să joace a doua finală consecutivă la un turneu de Campionat European.

Valoare lot Anglia - 1.52 miliarde de euro

Cei mai valoroși jucători englezi - Jude Bellingham (180 milioane de euro / Real Madrid), Phil Foden (150 milioane de euro / Manchester City), Bukayo Saka (140 milioane de euro / Arsenal), Declan Rice (120 milioane de euro / Arsenal), Harry Kane (100 milioane de euro / Bayern Munchen)

Valoare lot Franța - 1.23 miliarde de euro

Cei mai valoroși jucători francezi - Kylian Mbappe (180 milioane de euro / Real Madrid), Aurelien Tchouameni (100 milioane de euro / Real Madrid), Eduardo Camavinga (100 milioane de euro / Real Madrid), William Saliba (80 milioane de euro / Arsenal), Marcus Thuram (65 milioane de euro / Inter Milano)

Valoare lot Spania - 965.5 milioane de euro

Cei mai valoroși jucători spanioli - Rodri (120 milioane de euro / Manchester City), Lamine Yamal (90 milioane de euro / FC Barcelona), Pedri (80 milioane de euro / FC Barcelona), Nico Williams (60 milioane de euro / Athletic Bilbao), Dani Olmo (50 milioane de euro / RB Leipzig)

Valoare lot Olanda - 815 milioane de euro

Cei mai valoroși jucători olandezi - Xavi Simmons (80 milioane de euro / PSG), Matthijs de Ligt (65 milioane de euro / Bayern Munchen), Micky van de Ven (55 milioane de euro / Tottenham), Cody Gakpo (50 milioane de euro / Liverpool), Joshua Zirkzee (50 milioane de euro / Bologna)

Foto - Getty Images