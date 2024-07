Reprezentativa Spaniei a devenit prima finalistă a EURO 2024, după ce a învins selecționata "Cocoșului Galic" cu scorul de 2-1 în meciul disputat marți seara.

Spaniolii, care au câștigat titlul european în 1964, 2008 și 2012, au obținut victoria prin golurile marcate de Lamine Yamal (21') și autogolul lui Jules Kounde (25'), în timp ce pentru Franța a punctat Kolo Muani (9').

Partida a început în forță pentru Franța, care a deschis scorul în minutul 9 prin Kolo Muani.

Atacantul francez a profitat de o pasă excelentă și a trimis mingea în poartă, aducând un avantaj timpuriu echipei sale.

Cu toate acestea, Spania a reacționat rapid și a reușit să egaleze în minutul 21 prin Lamine Yamal, care a finalizat cu sânge rece o acțiune spectaculoasă.

Doar patru minute mai târziu, Spania a preluat conducerea după ce Jules Kounde a deviat nefericit mingea în propria poartă. Acest autogol a stabilit scorul final, deși ambele echipe au avut șanse să mai înscrie până la finalul meciului.

Kylian Mbappe: "EURO a fost un eșec!"

După înfrângerea suferită, Kylian Mbappe, vedeta selecționatei Franței, a declarat că această competiție este un eșec pentru echipa sa.

"EURO pentru noi a fost un eșec. Am vrut să fim campioni europeni și nu suntem. Este fotbal. Trebuie să mergem mai departe. A fost un an lung, plec în vacanță să mă odihnesc, îmi va prinde foarte bine. O problemă fizică sau psihologică? Nu, asta a fost tot. Nu trebuie să complicăm prea mult fotbalul. Am fost buni și plecăm acasă, e simplu. Trebuie să mă odihnesc. Apoi, voi începe o nouă viață", a spus Mbappe.

Finala EURO 2024 se va disputa duminică, la Berlin, unde Spania va întâlni învingătoarea meciului dintre Anglia și Olanda.

Acest duel decisiv va avea loc miercuri, de la ora 22:00, și va fi transmis în direct pe PRO TV și VOYO.

VIDEO | Rezumat Spania - Franța 2-1