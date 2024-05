Lovitură de proporții pentru naționala Olandei! Un star, OUT de la turneul final!

Marten de Roon, în vârstă de 33 de ani, a fost exclus din lotul național din cauza unei accidentări.

Accidentarea a avut loc în urmă cu două săptămâni, când de Roon a suferit o leziune musculară care îl împiedică să fie apt pentru EURO 2024. Federația olandeză de fotbal a confirmat luni această veste printr-un comunicat oficial. Mijlocașul nu a putut participa nici în finala Europa League, desfășurată săptămâna trecută la Dublin, unde Atalanta a triumfat cu 3-0 în fața lui Bayer Leverkusen.

La aflarea verdictului, Marten de Roon și-a exprimat dezamăgirea pe rețelele de socializare

„Nu-mi pot imagina că am avut o săptămână în cariera mea, sau în viața mea, care să fi avut atât de multe suișuri și coborâșuri. Am pierdut Coppa Italia, nu am putut juca finala, am câștigat Europa League. În această ultimă stare euforică, am petrecut mult timp cu personalul medical: se pare că nu pot juca la Euro. Voi trece peste asta, voi urmări echipa și prietenii mei ca fan, dar pentru moment este o zi foarte grea”, a scris de Roon pe rețelele sociale.

