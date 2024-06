Lewandowski este 'în plină formă', a afirmat selecţionerul Poloniei după înfrângerea cu Austria

"El a fost în plină formă. Dar noi ştiam că va fi un meci intens şi am decis împreună cu echipa medicală şi cu Robert Lewandowski să nu intre din primele minute", a explicat selecţionerul la conferinţa de presă de după meci, referindu-se la căpitanul echipei sale.

"Noi am vrut să străpungem apărarea austriacă în a doua repriză şi este păcat că nu am reuşit să înscriem un al doilea gol înaintea lor", a mai spus Probierz, în timp ce Polonia are şanse mici să evite eliminarea de la turneu.

Lewandowski, titular în ultimul meci din grupe

Accidentat la o coapsă chiar înainte de EURO 2024, Robert Lewandowski, care a ratat primul meci cu Olanda (1-2), a jucat primele minute la acest turneu, rămânând pe teren timp de o jumătate de oră, dar a fost prea puţin găsit de coechipierii săi.

Lewandowski va fi, după toate probabilităţile, titular în meciul de marţi cu Franţa de la Dortmund (19:00).

Selecţionata Austriei a învins echipa Poloniei cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, pe Olympiastadion din Berlin, în Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania.

Echipa antrenată de Ralf Rangnick a obţinut primele sale puncte în grupă, prin golurile marcate de Gernot Trauner (9), Christoph Baumgartner (67), Marko Arnautovic (78 - penalty).

Pentru Polonia a punctat Krzysztof Piatek (30).