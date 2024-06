”De nerecunoscut”. Sorin Cârțu a spus lucrurilor pe nume după ce România a pierdut cu Belgia

România a pierdut împotriva Belgiei. Cele două reprezentative și-au dat întâlnire sâmbătă seară la Koln, pe ”Rhein-Energie Stadion”, în a doua rundă din faza grupelor de la EURO 2024, turneu transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe Voyo!

S-a terminat 2-0 pentru belgieni întâlnirea, iar Sorin Cârțu, ultima dată președinte la Universitatea Craiova, a vorbit sincer despre meci. Cârțu a afirmat că principala problemă a eșecului a fost chiar modul în care tricolorii au început partida, pentru că Belgia a marcat la numai câteva minute de la startul întâlnirii.

Sorin Cârțu, analiză categorică după eșecul României cu Belgia

Dacă le dai astfel de oportunități formațiilor importante, precum Belgia, e greu să scapi fără gol, în opinia lui Sorin Cârțu. Astfel, reușita respectivă a ”turnat plumb în picioarele” elevilor lui Edward Iordănescu, iar adversarii și-au ușurat munca.

”Am început foarte prost, am avut o primă repriză de nerecunoscut, având în vedere cum am jucat cu Ucraina. Am fost surprins de faptul că am primit nişte goluri pe un comportament naiv, pentru că era clar că odată ce e în teren Lukaku trebuia să avem soluţii clar pentru jocul poziţional.

La primul gol faptul că nu am avut blocaj pentru el (n.r. Lukaku), pentru dublarea fazei, au fost trei jucători pe axul central care au ajuns târziu, ori în momentul în care le oferi asemenea şanse unor jucători precum sunt Lukaku, Tielemans sau de Bruyne e clar că te taxează şi nu le trebuie foarte multe situaţii de a marca”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Prima Sport.

România, șanse foarte mari să meargă în optimile de finală la EURO 2024

Înainte de ultima etapă, toate cele trei echipe din Grupa E au câte trei puncte, astfel că orice scenariu este posibil. România poate câștiga Grupa E dacă va învinge Slovacia și dacă Belgia va obține cel mult un rezultat de egalitate în meciul cu Ucraina. În acest scenariu, tricolorii ar avea șase puncte, cu două în fața ocupantei locului doi.

Totuși, echipa națională se poate califica în optimi de pe prima poziție chiar și în cazul unei remize cu Slovacia. În acest caz, tricolorii vor acumula patru puncte, însă, pentru a termina pe primul loc în grupă, condiția este ca Belgia să obțină maximum un egal din meciul cu Ucraina și să nu înscrie mai multe goluri decât tricolorii.

Egalul cu Slovacia, suficient pentru calificare

Lucrul cert este că România se califică în optimile de finală de pe unul dintre primele două locuri dacă nu va pierde contra Slovaciei. Scenariul negru pentru tricolori este să piardă meciul cu Slovacia, iar Ucraina să evite un eșec în fața Belgiei.