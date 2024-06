Dumitru Dragomir știe unde a greșit Edi Iordănescu: ”Ce l-o fi apucat?”

România a pierdut meciul cu Belgia de la Koln, scor 0-2, și își va juca șansa pentru calificarea în optimi miercuri, de la ora 19:00, în meciul cu Slovacia de la Frankfurt. Înainte de ultima etapă, toate cele trei echipe din Grupa E au câte trei puncte, astfel că orice scenariu este posibil.

După meciul pierdut cu Belgia, selecționerul Edi Iordănescu și-a atras o serie de critici pentru singura schimbare pe care a făcut-o față de meciul cu Ucraina, câștigat cu 3-0 (Florinel Coman a fost înlocuit de Valentin Mihăilă).

Dumitru Dragomir îl critică pe Edi Iordănescu

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost primul care a răbufnit la adresa selecționerului, iar acum a venit și rândul lui Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

“Hagi a jucat chiar foarte bine când a intrat. L-a băgat târziu. Eu nu făceam schimbarea aia niciodată (n.r. Mihăilă în locul lui Coman). Echipa care câștigă nu se schimbă. Ce Dumnezeu! Asta o știu de când m-am născut. O lași așa. Nu te iei după analizele video. (...)

Eu cred în Edi Iordănescu. Ce l-o fi apucat pe el să schimbe echipa când am câștigat cu 3-0? Ori o fi Coman accidentat și noi nu știm? Altfel făcea faza de apărare față de Mihăilă. Nu mai era varză în apărare”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

Programul meciurilor României la EURO 2024

17 iunie (Munchen), România - Ucraina 3-0 (Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Denis Drăguș)

22 iunie (Koln), Belgia - România 2-0 (Tielemans, De Bruyne)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

Campionatul European din Germania 2024 se dispută în perioada 14 iunie - 14 iulie și este transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.