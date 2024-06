Florin Prunea a dat verdictul după România - Belgia 0-2: ”Asta ne-a lipsit”

România a pierdut meciul cu Belgia de la Koln, scor 0-2, și își va juca șansa pentru calificarea în optimi miercuri, de la ora 19:00, în meciul cu Slovacia de la Frankfurt.

Înainte de ultima etapă, toate cele trei echipe din Grupa E au câte trei puncte, astfel că orice scenariu este posibil.

Florin Prunea, fostul internațional, a dat verdictul după meciul cu Belgia și spune ce le-a lipsit ”tricolorilor” pentru a obține un rezultat mai bun. Fostul președinte de la Dinamo este convins că mijlocașii nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Florin Prunea: ”Ne-au lipsit cei trei de la mijloc”

”Este genul de meci după care nu poți să fi supărat. Este o înfrângere, dar nu poți să fi supărat. Băieții au făcut tot ce au putut. Este genul de meci după care te poți uita liniștit în oglindă și să spui că nu ai ce să le reproșezi nici jucătorilor, nici selecționerului.

Nu am mai avut evoluția cu Ucraina. Ne-au lipsit cei trei de la mijloc care nu au mai avut evoluția din meciul trecut. Nu au închis foarte bine. Le-am lăsat spații, au jucat între lunii.

Am început foarte prost meciul. După ce am primit gol în minutul doi am echilibrat situația, am avut ocaziile noastre. orice era posibil, dar era nedrept. Am avut 3-4 ocazii. Nu poți să ai 10 ocazii cu ei, ai două-trei”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

România poate câștiga Grupa E dacă va învinge Slovacia și dacă Belgia va obține cel mult un rezultat de egalitate în meciul cu Ucraina. În acest scenariu, ”tricolorii” ar avea șase puncte, cu două în fața ocupantei locului doi.

Totuși, echipa națională se poate califica în optimi de pe prima poziție chiar și în cazul unei remize cu Slovacia. În acest caz, tricolorii vor acumula patru puncte, însă, pentru a termina pe primul loc în grupă, condiția este ca Belgia să obțină maximum un egal din meciul cu Ucraina și să nu înscrie mai multe goluri decât tricolorii.

Lucrul cert este că România se califică în optimile de finală de pe unul dintre primele două locuri dacă nu va pierde contra Slovaciei. Scenariul negru pentru Tricolori este să piardă meciul cu Slovacia, iar Ucraina să evite un eșec în fața Belgiei.