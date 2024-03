Duckadam (64 de ani) are încredere în selecționerul Edi Iordănescu, pe care-l consideră „un băiat care știe foarte multă carte, un tip care nu se lasă influențat”.

Aveți speranțe că vom face un turneu final onorabil în vară?

Onorabil da, am speranțe, dar alte pretenții nu am. Trebuie să ne uităm la valoarea noastră, la jucătorii care evoluează mai mult sau mai puțin în străinătate. De fapt, mai puțin. Mari speranțe nu-mi fac. Dar să ne comportăm onorabil sper.

Valoarea e modestă, nu?

Păi aia zic, nu ne putem compara cu alții. Campionatul intern e destul de slab, fotbaliștii de afară joacă puțin sau deloc.

În ce jucători aveți cea mai mare încredere?

Îmi place de Drăgușin, îmi place de Burcă. Și cam atât.

Duckadam: „Noi ne apărăm, ce să facem?”

Deci ne bazăm pe apărare. În atac ce facem?

În atac nu prea avem pe cine. Noi asta facem, ne apărăm. Păi Alibec nu joacă, Pușcaș hai să zicem că și-a mai revenit puțin, ne-am amintit de el fiindcă a dat gol acum, că în rest...

Florinel Coman e cel mai tare din campionat. Nu ne bazăm și pe el?

E modest campionatul României.

Cu Rapid n-a mișcat Florinel. Și nici Olaru.

A fost bună tactica lui Bergodi. A știut să-i bocheze pe amândoi. În momentul în care îi blochezi pe cei doi, FCSB nu mai are forță. Dacă ei nu fac diferența, s-a terminat.

Ce părere aveți, Mitriță ar trebui să fie în lotul de Euro?

Mai sunt 12 meciuri, mai e și Cupa României, se pot întâmpla multe. E prea devreme să vorbim despre cine va fi și despre cine nu va fi al Euro. Poate să vorbim peste o lună, o lună jumate. Dar eu cred c 80% Edi Iordănescu va merge pe jucătorii pe care i-a avut în preliminarii și cu care a obținut această calificare. Și mi se pare normal.

Ce ne facem cu Ianis Hagi, că nu joacă?

Noi nu facem nimic cu el. Noi doar urmărim ce se întâmplă. Mai este timp, poate prinde o conjunctură și joacă 5-6 meciuri.

De ce credeți că n-a reușit la Alaves, care nu e o echipă mare?

Păi noi suntem așa de mari jucători? Noi avem cei mai buni impresari. Impresarii noștri vând. Bravo lor!

„3.000.000 pe Mazilu! E senzațional! N-are un minut la națională!”

Deci suntem campioni la impresari...

Suntem campioni, liniștit. Să-l vinzi pe Mazilu cu 3.000.000, un copil care n-a confirmat, n-a jucat un minut la națională... E senzațional! Bravo! Ei, uite că Brighton nici măcar nu l-a luat în lot. L-a trimis în Olanda, unde nu joacă la penultima clasată (n.r. - Vitesse). Asta este valoarea noastră, de ce să ne-ascundem după degete? Dar, repet, avem impresari buni.

Ați văzut totuși ceva bun în campionatul românesc în ultimii 10 ani, să zicem? Ceva pozitiv?

Da, am văzut ceva, deși eu am fost împotrivă la început, regula Under 21. Eu zic că a adus un plus, a dat o șansă tinerilor jucători. Dar cred că Federația mai poate face un pas bun, să stimuleze substanțial financiar echipele care folosesc 6-7 jucători români. Cred că ar fi echipe, mai ales din partea de jos a clasamentului, care ar folosi jucători români pentru a primi acei bani. Pentru că altfel nu poți să impui jucătorii români, nu te lasă legislația europeană.

Au zis cei de la FRF că fac ceva de genul ăsta...

Da, trebuie să fie o sumă interesantă pentru cluburi. Sunt acum multe echipe care se bazează pe jucători străini, care n-au o valoare peste a alor noștri.

Duckadam: „Vor fi presiuni mari pe Edi Iordănescu”

Vă place Edi Iordănescu?

Mie mi-a plăcut întotdeauna. Eu l-am prins la FCSB, când a fost secundul lui Ilie Stan. Atunci am fost și eu cel mai aproape de echipă în cei 10 ani în care am stat la FCSB sau Steaua, că la început se numea Steaua. Edi e un băiat care știe foarte multă carte, un tip care nu se lasă influențat. Asta îmi place la el. Sunt convins că vor fi presiuni foarte mari în privința lotului pentru Euro, dar sunt convins, de asemenea, că hotărârile le va lua el.

Excludeți influențe politice, cum s-a spus la numirea lui la națională?

Nici politice, de niciun fel. Federația nu a avut altă soluție în acel moment. Pe Boloni nu l-au vrut, a fost o abordare de ochii lumii, iar abordările lui Răzvan Lucescu și Hagi au fost ridicole. Edi era unul dintre cei mai buni. Probabil s-au gândit că va avea ceva influență și taică-su, Anghel Iordănescu. Dar sunt convins că hotărârile tot Edi le ia, chiar dacă stă 5 ore la discuții cu taică-su. Îl cunosc din punctul ăsta de vedere.

Cu taică-su în ce relații sunteți?

Normală. Când ne întâlnim, vorbim. Fiecare are preocupăriel lui. Eu am o relație foarte bună cu toți, când mă întâlnesc cu Iovan, cu Bumbescu, cu Lăcătuș, Balint, Tudorel Stoica.