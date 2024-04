Din tribună, pe teren la EURO 2024! Cine poate fi surpriza din lotul lui Edi Iordănescu 

Unul dintre numele surprinzătoare care pot apărea în lotul României este cel al lui Bogdan Racovițan (23 de ani). Stoperul lui Rakow a debutat la prima reprezentativă în amicalul cu Irlanda de Nord (1-1), când a prins aproximativ 20 de minute, iar acum spune că a primit încurajări din partea lui Edi Iordănescu, care îl fac să viseze că va putea merge și în Germania.

Bogdan Racovițan: "Am văzut de pe stadion România la EURO 2008 și EURO 2016. Obiectivul e să particip la EURO 2024"

Racovițan, născut și crescut în Franța, la Dijon, a acordat un interviu în presa din Hexagon după debutul la naționala României. Stoperul care a jucat în Liga 1 doar la FC Botoșani, timp de un an, povestește că i-a urmărit pe tricolori de pe stadion la EURO 2008 și EURO 2016.

"Debutul la naționala României a fost un moment pe care îl așteptam de multă vreme și pentru care am muncit. Bineînțeles, a fost presiune pe mine, mi-am dorit să arăt bine pe teren. Nu mi-a fost ușor, având în vedere că am intrat pe parcurs și evoluez pe poziția de fundaș central. Chiar dacă a fost doar un meci amical, la națională e diferit, toate partidele contează. E mereu un vis să joci pentru echipa națională. Întreaga mea familie a fost mândră.

Selecționerul mi-a spus că are încredere în mine și că știe că mă așteaptă un viitor frumos. Mi-a transmis că nu are nicio îndoială în privința calităților mele.

Participarea la EURO 2024 este cu siguranță un obiectiv pentru mine în acest sezon, însă sunt conștient că va fi complicat, având în vedere că lotul va fi limitat la 23 de jucători.

Îmi aduc aminte că am văzut de pe stadion meciul România - Franța, de la EURO 2008, și România - Elveția, pe Parc des Princes, la EURO 2016. Unii dintre actualii mei colegi jucau atunci, iar acum joc eu alături de ei. De aceea trebuie să crezi mereu în visul tău.

Sunt foarte fericit, nu vreau să mă opresc aici. Am văzut ce înseamnă cel mai înalt nivel și vreau să cresc. De când am plecat de la Dijon am evoluat constant și doresc să continui acest progres", a spus Bogdan Racovițan, pentru Le Bien Public.