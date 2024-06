De ce ”nu mai e România ciupită cu arbitraje” și e tratată cu respect. Adrian Porumboiu, reacție foarte interesantă!

De altfel, și înainte de turneul final a beneficiat selecționata noastră de arbitraje corecte, iar fostul mare arbitru Adrian Porumboiu, care pentru câțiva ani a patronat și FC Vaslui, este convins că acest aspect i se datorează președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Deși a avut multe momente în care l-a criticat pe Burleanu, de data aceasta Porumboiu l-a lăudat, precizând că pozițiile pe care le deține la nivel internațional au dus ca România ”să nu mai fie ciupită”, după cum s-a exprimat chiar Adrian Porumboiu, în meciuri, iar selecționata noastră e tratată cu mutl respect.

Dând timpul înapoi, Aleksander Ceferin este președinte UEFA din septembrie 2016. În luna aprilie a acestui an, slovenul a fost ales în unanimitate pentru al treilea mandat consecutiv, unul care este valabil până în 2027.

Recent, au apărut informații potrivit cărora Ceferin plănuiește să schimbe statutul UEFA, care le permite președinților să aibă cel mult trei mandate. Prin această mișcare, slovenul și-ar dori al patrulea mandat, unul care s-ar încheia în 2031, după 15 ani de șefie.

Mai mulți președinți de federații din Europa nu au primit bine vestea, considerând că ar fi o "mișcare nedemocratică" și nu ar reprezenta interesele fotbalului.

The Independent scria lunile trecute că "Răzvan Burleanu este văzut drept cel mai bun candidat" de către cei mai mulți dintre cei implicați. Președintele FRF ar avea parte și de susținerea britanicului David Gill, vicepreședintele actual al UEFA și membru în Comitetul Executiv, care s-ar fi pronunțat împotriva ideii lui Ceferin de a schimba statutul.

Astfel, pentru că Răzvan Burleanu a ajuns să aibă notorietate la nivel internațional, Adrian Porumboiu e convins că din acest motiv România nu a mai avut parte de arbitraje potrivnice.

”Poziţia mea față de Răzvan Burleanu e total schimbată, e schimbată de evoluția din punct de vedere al managementului. Uitaţi-vă, e membru în comisia FIFA, în comisia UEFA, e o persoană care contează. Nu mai suntem ciupiţi de arbitri, pentru că totuşi are o forţă la nivelul conducerii FIFA şi UEFA.

Au spus-o alţii mai deştepţi ca mine, că numai boul e consecvent, aşa că, nefiind bou, mă pot adapta la condiţiile actuale şi am o părere excelentă acum despre actuala Federaţie.

Am toată admiraţia faţă de ce fac oamenii ăştia la Federaţie, fără să am niciun fel de relaţie. Am băut o cafea cu el (n.r. - Burleanu) în birou, i-am spus că nu o să fie (n.r. - preşedinte la FRF), timpul a demonstrat că el este şi văd că e la o scară destul de ridicată.

Să fi în comisia FIFA, nu ştiu dacă am avut un român acolo. Să fi în comisia UEFA, au mai fost dar nu la nivelul lui. Omul merită şi vor veni şi rezultatele şi mă bucur pentru rezultatele care o să apară”, a declarat Adrian Porumboiu, la Prima Sport.

Răzvan Burleanu este și el în Germania, însă după trei zile petrecute alături de tricolori, după ce s-a făcut deplasarea pentru EURO, președintele FRF a fost nevoit să părăsească baza de pregătire a echipei naționale.

Burleanu a avut un motiv bine întemeiat, pentru că a luat parte la dineul organizat înainte de startul turneului final. După întâlnire, președintele FRF s-a întors în cantonamentul de la Wurzburg.