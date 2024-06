Toată lumea așteaptă un egal care să ducă cele două naționale braț la braț în fazele eliminatorii, însă dincolo de speculații trebuie luată în calcul forma de moment a celor două combatante.

Statistica după meciurile în care Slovacia și România au înfruntat Ucrainan și Belgia e una care le dă speranțe adversarilor noștri, care stau mai bine sau ne sunt cel mult egali la 16 dintre cei 17 parametri consultați pe site-ul oficial al UEFA. Practic, de la noi doar Florin Niță iese în față!

Slovacii pasează, driblează și atacă mai mult

Dacă Edward Iordănescu a creat o națională reactivă, bazată pe capacitatea de a specula erorile din jocul adversarilor, experimentata trupă slovacă joacă un fotbal ceva mai ofensiv decât al nostru, lucru care reiese clar dintr-o comparație a parametrilor ofensivi. Slovacia are o posesie superioară (49% față de 39.5%), mai multe pase încercate (911 vs. 689), cu mult mai multe pase reușite (782 vs. 487), dar și mai multe atacuri (83 vs. 63) și driblinguri reușite (23 vs. 21) în cele două meciuri jucate în Grupa E.

Interesant este că, în ciuda superiorității unor cifre, în treimea adversă stăm aproape identic: 24 de ocazii pentru slovaci, 23 pentru noi, câte nouă șuturi pe poarta adversă și câte nouă exeuții care au trecut pe lângă poarta adversă. În schimb, ei au centrat mai mult (35 de centrări încercate și opt reușite, față de 22 de centrări încercate și patru reușite în dreptul nostru).

Niță a avu mai mult de lucru

În planul defensiv, situația e mult mai echilibrată, dar slovacii au un plus major la mingi recuperate: au scos 72 de baloane din picioarele adversarilor, în timp ce noi am făcut același lucru de doar 57 de ori. Am încercat cam același număr de tackling-uri (24 în dreptul nostru, 22 în al lor), ei au reușit zece, în timp ce noi doar șase. Superiori suntem la capitolul formă de moment a portarilor, unde Florin Niță a strâns zece parade salvatoare (trei contra Ucrainei, șapte în fața Belgiei), în timp ce omologul Dubravka a intervenit salvator de "doar" opt ori.

Parametri importanți înainte de Slovacia - România

• 24 vs. 23 la ocazii de gol

• 9 vs. 9 la șuturi pe poartă

• 9 vs. 9 pe șuturi pe lângă poartă

• 6 vs. 5 la șuturi blocate de defensiva adversă

• 84.5% vs. 79.5% la acurtețea paselor

• 911 vs. 609 la pase încercate

• 782 vs. 487 la pase reușite

• 49% vs. 39.5% la posesie

• 35 vs 22 la centrări încercate

• 8 vs 4 la centrări reușite

• 83 vs. 63 la atacuri

• 11 vs. 11 la cornere

• 23 vs. 21 la driblinguri

• 72 vs. 57 la minci recuperate

• 22 vs. 24 la tackling-uri

• 10 vs 6 la tackling-uri reușite

• 8 vs. 10 la intervenții reușite ale portarilor