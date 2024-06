Totuși, pentru a-l transfera pe Alex Chipciu, patronul roș-albaștrilor ar fi trebuit să scoată din buzunare nu mai puțin de 100.000 de euro, lucru pe care Gigi Becali a refuzat să îl facă, astfel că mutarea a picat.

Alex Chipciu: ”Am fost aproape să mă întorc la FCSB!”

La acel moment, Alex Chipciu a păstrat discreția în legătură cu o eventuală revenire la echipa patronată de Gigi Becali, însă a lămurit lucrurile în cadrul emisiunii Studio EURO 2024 de la PRO TV. Fotbalistul Universității Cluj a recunoscut că a fost aproape să revină la FCSB în această vară.

Fotbalistul a mărturisit că, așa cum a spus Gigi Becali, au existat discuții pentru revenirea sa la echipa roș-albastră și chiar era dispus să semneze cu FCSB, însă totul a picat după ce patronul noii campioane a României a refuzat să ofere o sumă de transfer.

”Am discutat, s-a închis treaba asta și nu am vrut să mai profit, să mai vorbesc, să fac niște jocuri din astea să apar prin ziar. Da, am fost aproape să mă întorc la București, la FCSB, cred că s-au și explicat lucrurile în presă. Nu se dădeau bani pentru transfer și era imposibil să se facă. În același timp, clar și eu m-am simțit bine acolo și mă simt bine. Asta a fost”, a spus Alex Chipciu la Studio EURO 2024.

Cotat la 450.000 de euro de către Transfermarkt, Alex Chipciu este de șase ori campion al României, de trei ori cu FCSB (sezoanele 2012/13, 2013/14, 2014/15) și de trei ori cu CFR Cluj (sezoanele 2019/20, 2020/21 și 2021/22). De asemenea, Chipciu este campion al Belgiei cu Anderlecht (sezonul 2016/17).

Alex Chipciu a mai fost legitimat la FCSB în perioada 2012-2016, echipă la care a reușit să contribuie cu 34 de goluri și 38 de pase decisive în 169 de meciuri.

Ce a spus Gigi Becali după ce a picat varianta revenirii lui Alex Chipciu la FCSB

”Nu mă interesează pe mine Chipciu. Am zis să îl aduc pentru experiență. Eu vreau să aduc jucători, voi spuneți Chipciu. Cu Chipciu am avut altă intenție. E un jucător care a fost cu noi, un caracter frumos, nu pun bazele în Chipciu, că mergem în Champions League cu el.

Nu mă interesează Chipciu pentru Liga Campionilor. Eu vreau să îl iau pentru caracterul frumos”, a spus Gigi Becali.