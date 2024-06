EURO 2024 se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Selecționata lui Edward Iordănescu a obținut o victorie (3-0 vs. Ucraina), o înfrângere (0-2 vs. Belgia) și un rezultat de egalitate (1-1 vs. Slovacia) în faza grupelor de la EURO 2024 și a rescris istoria: s-a calificat în faza eliminatorie de la European.

Cine are ”un rol important” la națională: ”A reușit să facă asta”

Ioan Ovidiu Sabău, fost internațional român și actual antrenor la ”U” Cluj, susține că selecționerul Edward Iordănescu a avut un rol important în succesul tricolorilor de la EURO 2024, căci a consolidat grupul și i-a făcut pe toți să joace pentru echipă.

De asemenea, Sabău a remarcat că reprezentativa a arătat că are ”viață și stare de spirit” și în eșecul din a două runde din grupe, împotriva Belgiei.

”Un rol important l-a avut Edi. A reușit să-i facă pe toți să joace pentru echipă și să înțeleagă că doar împreună sunt foarte puternici. Chiar și în meciul pierdut cu Belgia, am văzut că echipa are viață și stare de spirit”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Sport Total FM.

România - Olanda e marți, 2 iulie, de la ora 19:00, în direct la Pro TV și pe VOYO. Cele două se vor întâlni la Munchen, pe ”Allianz Arena”, iar duelul va putea fi urmărit și LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)