Campionatul European din Germania a debutat vineri, 14 iunie, cu victoria nemților în fața Scoției, scor 5-1. Luni, România și-a început și ea parcursul la EURO, cu un câștig răsunător în fața Ucrainei, scor 3-0.

Cea mai optimistă declarație după România - Ucraina 3-0

Ioan Andone, fost component al naționalei la EURO 1984, a mărturisit că încă din primul minut a simțit că selecționata lui Edward Iordănescu nu va pierde confruntarea cu vecinii ucraineni.

De asemenea, Ioan Andone a mai susținut și că reprezentativa va reuși accederea în optimile de finală ale Campionatului European din Germania.

”Din primul minut am simțit că nu putem pierde. Faza defensivă a fost foarte bine. Am văzut câți români au fost, aproape 50.000. Am avut spirit, exact ca în preliminarii.

Eu sper să jucăm la fel cu Belgia. Și cei care au intrat de pe bancă au făcut-o bine. Putem avea continuitate. Da, ne calificăm în optimi”, a spus Ioan Andone, potrivit DigiSport.

Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș sunt cei care au marcat în România - Ucraina și cei care au adus victoria naționalei în primul meci de la EURO 2024.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)