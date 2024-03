Atenție, România! Adversarul tricolorilor de la EURO 2024 e lider în clasamentul golgheterilor din LaLiga

Duminică, Artem Dovbyk a reușit o dublă pentru Girona în victoria contra lui Betis (3-2). Atacantul ucrainean și-a adus de două ori echipa în avantaj, însă oaspeții au egalat în ambele ocazii prin brazilianul Willian Jose. Golul decisiv a fost marcat de Cristhian Stuani, în prelungiri.

Dovbyk își continuă astfel sezonul de vis, primul al său în LaLiga, și este lider în clasamentul golgheterilor din Spania. Atacantul din Ucraina a ajuns la 16 goluri și i-a egalat pe Jude Bellingham (Real Madrid) și Ante Budimir (Osasuna), însă Dovbyk stă mai bine decât ceilalți la capitolul paselor decisive.

Artem Dovbyk este unul dintre cei mai importanți jucători ai Gironei din acest sezon. Cumpărat în vara anului trecut de la Dnipro, pentru 7,7 milioane de euro, ucraineanul a avut o contribuție semnificativă la parcursul impresionant al catalanilor din această stagiune - locul 3 după 30 de etape, cu 65 de puncte, 7 sub liderul Real Madrid și două sub FC Barcelona.

Nouarul de la Girona este om de bază și la naționala Ucrainei. Dovbyk a marcat golul decisiv în victoria cu Bosnia (2-1), din semifinalele barajului pentru EURO 2024, iar în finala cu Islanda (2-1) a fost introdus pentru ultimele 20 de minute.

Dacă nu vor apărea probleme medicale, Dovbyk va fi unul dintre cei mai valoroși jucători ai Ucrainei prezenți la EURO 2024, alături de Mykhaylo Mudrik (Chelsea), Oleksandr Zinchenko (Arsenal) sau Viktor Tsygankov (Girona).

No player has scored more LaLiga goals this season than Girona's Artem Dovbyk (16).

