Alin Stoica ține cu Belgia la meciul cu România: "Hagi a spus că vor ajunge în semifinale. Are nevoie de medicamente"

Alin Stoica (13 meciuri la naționala României în perioada 1998-2003) este fiul fostului mare jucător al Stelei, Tudorel Stoica. Alin a crescut și el la Steaua, însă a plecat foarte devreme în Belgia, la Anderlecht, când avea doar 17 ani. A petrecut ani buni în Belgia, țară în care a fost de patru ori campion, de două ori cu Anderlecht și de două ori cu Club Brugge.

Alin Stoica va ține cu Belgia la meciul cu România: "Hagi spunea că România ajunge în semifinale. Are nevoie de medicamente"

În ultimii ani, Alin Stoica a acordat numeroase interviuri în presa română sau belgiană în care a criticat în termeni duri numeroase persoane din fotbalul românesc. Așa se întâmplă și acum, cu o zi înaintea meciului România - Belgia, de la EURO 2024.

Fostul mijlocaș a oferit un interviu pentru La Dernière Heure, ziar belgian care scrie că Alin Stoica a refuzat să se fotografieze cu un tricou al naționalei României. În schimb, fostul internațional a cerut un tricou al Belgiei.

Apoi, a început tirada. Alin Stoica a criticat inclusiv naționala Belgiei pentru evoluția din meciul cu Slovacia (0-1): "Ce a făcut Tedesco? Cu Eden Hazard selecționer - sau până și cu mine - Belgia ar fi câștigat. Fără Tielemans, Carrasco folosit fundaș stânga, Doku în dreapta. Ce e asta?".

România a început cu o victorie uriașă în aceeași grupă, 3-0 contra Ucrainei, însă Alin Stoica nu este impresionat de jucătorii din naționala lui Edi Iordănescu. Se așteaptă ca Belgia să câștige fără probleme dacă va trata serios meciul și lansează un nou atac la adresa lui Gică Hagi.

"Înainte de EURO 2024, Hagi declara că România va bate Belgia și va ajunge în semifinale. Omul ăsta are nevoie de medicamente. Vorbește prostii, jur. În preliminarii, războaiele din Ucraina și Palestina au ajutat România pentru că Belarus și Israel nu au putut juca acasă. La meciul cu Elveția, terminat 2-2, putea să fie 5-0 de la pauză pentru elvețieni. România nu este o echipă bună, nu joacă fotbal. România doar așteaptă greșeli ale adversarilor.

V-am zis că tactica lor este să pedepsească greșelile adversarilor. Portarul Lunin a comis două. Dacă Belgia se respectă, ia lucrurile în serios, iar Tedesco nu mai face astfel de prostii, ar trebui să câștige fără probleme.

Ați văzut diferența de nivel? Jan Vertonghen a spus că nu știe niciun jucător român. Presa l-a numit arogant, dar eu îl înțeleg. România are patru jucători care au fost la retrogradare cu cluburile lor, alții joacă în liga secundă, alții în Arabia Saudită.

Cel mai scump transfer din istoria fotbalul românesc este Drăgușin, un fundaș care a plecat la Tottenham, dar care joacă numai când alții sunt accidentați. Nu ar trebui să le oferim cadouri, pentru că ei fix asta așteaptă", a spus Alin Stoica.

Alin Stoica: "Ianis e convocat la EURO doar pentru că e fiul lui Hagi"

Alin Stoica spune că a urmărit meciul de la Munchen. A remarcat golul lui Nicolae Stanciu, însă subliniază nivelul redus al cluburilor la care joacă românii. Despre Ianis Hagi spune că este convocat la EURO 2024 doar pentru că tatăl său este Gheorghe Hagi.

"Recunosc, golul lui Stanciu a fost splendid. Un șut cu efect în colțul din stânga, mingea venind din drepta. Răzvan Marin nu mai marcase de un an și jumătate. El nu a progresat de când a plecat de la Standard. S-a dus la Ajax, dar n-a jucat acolo, iar anul acesta a luptat pentru evitarea retrogradării cu Empoli. Drăguș a avut un sezon bun la Gaziantep, acum merge la Trabzonspor. E unul dintre puținii din lot care știu să facă diferența, însă are nevoie să primească mingea.

Ianis Hagi? Este convocat la EURO doar pentru că este fiul lui Gheorghe Hagi. Rangers l-a împrumutat la Alaves, unde abia a jucat. După un eșec cu 0-5 contra lui Real Madrid, tatăl lui spunea că fiul lui a fost cel mai bun de pe teren. E amuzant", a continuat Alin Stoica.

Alin Stoica: "Hagi a ales să-l ia pe Ilie Dumitrescu în locul meu, care era mai bun decât mine doar la pian și la pictură, nu la fotbal"

Alin Stoica spune că regretă că a ales naționala României, nu pe cea a Belgiei și acuză din nou modul în care erau făcute convocările la turneele finale din 1998 sau 2000, unde nu a fost chemat.

"Am făcut o mare greșeală când am acceptat să joc pentru România. Trebuia să joc pentru Belgia, însă la acel moment m-am luat după impresarul meu. Chiar și presa din România scria că trebuie să fiu convocat rapid pentru a nu păți ca Italia, care l-a pierdut pe Scifo în dauna Belgiei. Îmi aduc aminte prima convocare, Spania - România 1-1, la Mallorca. Jucau Hagi și Popescu, eu aveam 17 ani. Cei de la Anderlecht erau supărați că m-au lăsat la națională pentru că la mijlocul acela de săptămână aveam meci în campionat. Până la urmă, nici n-am jucat contra Spaniei, însă atunci eram considerat viitorul naționalei. M-a descoperit impresarul Paul Courant la Europeanul U17, așa am ajuns la Anderlecht, însă ce mi-a oferit România? Absolut nimic.

La turneele finale, lotul României era făcut de impresarii jucătorilor și de Hagi. Inițial, eram în lotul pentru CM 1998, însă, în ultimul moment, Hagi a ales să-l ia pe Ilie Dumitrescu în locul meu. El juca în Mexic, era mai bun decât mine doar la pian și la pictură, nu la fotbal.

Trebuia să merg și la EURO 2000. Pițurcă a fost selecționer în preliminarii. Hagi a apărut în preliminarii abia pe final, însă tot a primit întreg bonusul pentru calificarea la EURO. Pițurcă a obiectat, iar Hagi l-a dat afară, iar pe mine nu m-a luat. După, i-a spus tatălui meu: 'Trebuia să-mi zici că trebuie să-l iau pe băiatul tău, aș fi făcut-o'.

După a venit Boloni la națională. Am făcut un meci mare în Champions League, Anderlecht - Dinamo Kiev 4-2, și m-a luat la națională. Totuși, mi-a dat doar 12 minute contra Iugoslaviei, preferând să folosească jucători la cererea fostului meu agent, Becali, pentru ca mai apoi el să poată să îi vândă. Așa funcționa treaba în România, deci mai sunteți surprinși că nu mergem la o Cupă Mondială din 1998?", a mai spus Alin Stoica.

Fiul lui Tudorel Stoica a explicat și de ce crede că există un conflict între familia sa și familia Hagi.

"Dacă îmi va fi teamă când voi merge în România? Deloc! În presa din România îl critic și mai tare pe Hagi. Familia Hagi are o gelozie față de familia Stoica. Eu și tata am câștigat mai multe trofee împreună decât tatăl și fiul Hagi. Da, Hagi a jucat doi ani la Barcelona, dar de multe ori nu era în echipă. Unde a mai jucat? La Brescia, în Serie B. Da, România a ajuns în sferturi la CM 1994, însă cu o tactică simplă: 7 fundași și 3 atacanți - Hagi, Răducioiu și Dumitrescu.

Recent, în România s-a organizat un meci în onoarea jucătorilor din 1994. Chiar și Mourinho a fost invitat, însă singura echipă românească care a câștigat ceva a fost cea a tatălui meu, Steaua. Sunt alți jucători români care au fost mai buni decât Hagi, dar au fost obligați să rămână în țară în perioada comunistă. Tata a putut să plece la Lens pentru că era prieten cu fiul președintelui Ceaușescu", a mai spus Alin Stoica.